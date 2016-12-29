Погорелый рассказал, как умирал харьковский "Металлист"

Украинский вратарь Сергей Погорелый, проведший последние полгода в норвежском "Буде-Глимте", куда пришел из харьковского "Металлиста", рассказал, что происходило в харьковской футбольной команде перед ее кончиной.

Мне было очень трудно наблюдать за тем, как разваливали «Металлист». На базе харьковского клуба чувствовалось, сколько люди вложили сил в построение клуба. Для персонала это была не работа, а что-то намного больше. Это было не просто закрытие фирмы, а смерть живого организма. Когда не было денег, женщины с базы за свои деньги покупали для команды молочные продукты. Попросили их говорить, когда нужны будут деньги. А они ответили: «Да как мы можем к вам подходить с такими вопросами?» Люди не верили, что клуб можно просто так развалить.