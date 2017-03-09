 

Полтора миллиона просмотров за день. Радость футболистов "Барселоны" после финального свистка эпического матча с ПСЖ

09 марта 2017 г. 19:02
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После ответного поединка 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Барселоной" и ПСЖ завершилась телевизионная трансляция, после чего футболисты, тренерский состав и персонал испанского клуба стали бурно ликовать.

Это ликование выложил в на YouTube официальный канал "Барселоны", и за неполный день полтора миллиона человек зашли посмотреть на радость победителей.

"Барселона", уступив в первом матче в гостях 0:4, сумела в ответном домашнем поединке взять реванш с нужным счетом для выхода в четвертьфинал - 6:1.

Видео: 

FC Barcelona - PSG (6-1): Final celebrations at Camp Nou

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