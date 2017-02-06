Попавшийся на допинге Поветкин исключен из рейтинга WBC

Дела у российского боксера-супертяжа Александра Поветкина все хуже и хуже

Всемирный боксерский совет (WBC) обнародовал свои обновленные рейтинги во всех 17-ти весовых категориях. Самые интересные изменения произошли в рейтинге боксеров супертяжелого веса - после вскрытия допинг-пробы "В" , подтвердившей наличие в его организме следов запрещенного препарата «Остарина» из рейтинга был исключен занимавший до этого первую строчку Поветкин.

Сейчас на первом месте рейтинга WBC находится канадец Бермейн Стиверн, на втором - кубинец Луис Ортис, на третьем - болгарин Кубрат Пулев, на четвертом - британец Диллиан Уайт, на пятом - мексиканец Энди Руис. Впервые в топ-10 рейтинга WBC вошел украинский боксер Андрей Руденко, который расположился на 10-й позиции.