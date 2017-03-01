Потеря сознания во время хоккейного матча

Для российского хоккеиста Александра Бурмистрова, выступающего в НХЛ за "Аризону", большими неприятностями обернулся поединок против "Бостона".

Во втором периоде защитник "Бостона" Колин Миллер провел силовой прием, после которого Бурмистров ударился головой об лед и потерял сознание.

Россиянина госпитализировали прямо с ледовой площадки. Он уже написал в социальных сетях из больницы, что с ним все в порядке.

Миллер за этот силовой прием был наказан большим плюс дисциплинарным до конца игры штрафом (5минут + 20минут) за неправильную атаку.