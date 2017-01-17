Потрясающий гол, объяснение в любви и желтая карточка

Футболист "НАПА Роверс" (чемпионат Гуама) Эштон Сарбер забил великолепный гол и тут же сделал свое девушке предложение – оригинальный момент не оценил только главный арбитр.

После шикарной бисиклеты Сарбер снял игровую футболку и продемонстрировал надпись «Выйдешь за меня?». Девушка, которой адресовался этот вопрос, ответила согласием.

Торжественность момента не оценил главный рефери матча. Все-таки в футболе за снятую футболку принято давать желтую карточку, даже если нарушитель таким способом строит свою семью.