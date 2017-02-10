 

Пожизненная дисквалификация двух украинских футболистов, сыгравших в "чемпионате ДНР"

10 февраля 2017 г. 18:31
Источник: "Спортарена"
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Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины своим решением запретил Сергею Артюху и Артему Евланову вести любую деятельность, связанную с профессиональным футболом.

Такое решение дисциплинарный орган вынес в связи с тем, что указанные игроки принимали участие в футбольных поединках за команды и в турнирах непризнанной в мире так называемой «ДНР».

31-летний Сергей Артюх до этого выступал за целый ряд украинских и зарубежных клубов. В его карьере значатся матчи за донецкий "Олимпик", полтавскую "Ворсклу", алчевскую "Сталь", ФК "Полтаву", ужгородское "Закарпатье", ахтірский "Нафтяник", а также за азербайджанские "Симург", "Туран" и "Ряван"

32-летний Артем Евланов за свою карьеру отметился играми за "Днепр", донецкий "Металлург", ужгородское "Закарпатье", "Титан" из Армянска и три команды из Словакии - "Михаловице", "Татран" и "Прешов".

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