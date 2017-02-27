 

Позорный матч в России. Обе команды хотели проиграть. Забито 20 голов. Все в свои ворота

27 февраля 2017 г. 14:23
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В российском хоккее с мячом сыгран, пожалуй, самый позорный матч в истории. Архангельский «Водник» принимал на своем льду иркутскую «Байкал-Энергию» и проиграл со счетом 9:11. При этом обе команды забивали голы исключительно в свои ворота.

После первого тайма был ничейный счет - 0:0. А во втором начались поддавки, в которых больше преуспела команда из Архангелька, наколотившая в свои ворота 11 голов. В то время, как команда из Иркутска поразила свои ворота 9 раз.

Причиной такого абсурда оказалось желание каждой команды проиграть. Поскольку так сложилась турнирная ситуация, что выигравшая команда попадала в четвертьфинале чемпионата России на сильного соперника - красноярский "Енисей".

Российская федерация хоккея с мячом аннулировала результат матч и назначила переигровку на 3 марта.

Видео: 

Нарезка голов в скандальном матче Водник - Байкал-Энергия 9:11 26.02.2017

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