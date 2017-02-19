При награждении российских биатлонистов на чемпионате мира перепутали гимн

Конфузом обернулось награждение мужской сборной России по биатлону на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

В мужской эстафете 4х7,5 км, где сборная Украины заняла 6-е место, российские стреляющие лыжники стали победителями.

Дальше была церемония награждения, где в честь победителей играется гимн.

Организаторы включили российский гимн, но тот, который был гимном в период с 1990 по 2001 год в допутинской России.

У скандального российского комментатора Дмитрия Губерниева, позволившего себе в одной из предыдущих трансляций назвать лучшего биатланиста мира францкза Мартена Фуркада "свиньей", случилась истерика в прямом эфире, когда он услышал не тот гимн.