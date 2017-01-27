Российская легкоатлетка, попавшася на допинге, лишена двух олимпийских медалей

Российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву лишили двух серебряных олимпийских медалей Олимпийских игр-2008 в Пекине после перепроверки допинг-проб.

В пробе россиянки был обнаружен запрещенный препарат туринабол.

Лебедева завоевала серебро на Олимпиаде в Пекине в прыжке в длину и тройном прыжке.

На данный момент 40-летняя легкоатлетка является вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики.

Ныне российские легкоатлеты не выступают на международных соревнованиях из-за дисквалификации международной федерации.