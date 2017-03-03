 

Российский боксер Александр Поветкин дисквалифицирован за допинг на неопределенный срок

03 марта 2017 г. 12:37
Источник: sport.ua
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Российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок, а также обязан выплатить штраф в размере $250 тысяч.

"В соответствии с решением WBC, Поветкин должен быть отстранен от участия в любых боях под эгидой WBC на неопределенный срок, — говорится в сообщении. — Также он должен заплатить штраф в WBC в размере 250 тысяч долларов".

21 мая Поветкин должен был провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером, а 17 декабря — с канадцем Бермейном Стиверном. Оба боя были отменены после того, как в пробах Поветкина были обнаружены запрещенные вещества.

 

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