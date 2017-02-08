Семь часов на ледяной трассе и необычный победитель: под Харьковом открыли гоночный сезон

Сорок экипажей и пять километров ледяного кольца - на минувших выходных под Дергачами традиционно открыли сезон автоспорта 2017. Только девять экипажей выехали на подготовленных машинах, остальные водители предпочли серийные модели. Несмотря на скользкую трассу, серьезных аварий не произошло.

Алексей Беседин, президент автоклуба "Харьков"

Слава богу, все обошлось, была куча разбитых бамперов, валялась куча всякой пластмассы, но не было ни единой поврежденной машины, в общем-то, все ограничилось бамперами

После семи часов соревнований определился победитель. Впервые за историю харьковского ралли лидером стал гоночный электромобиль. Алексей Беседин говорит, что гонка была всего лишь тренировкой перед предстоящим сезоном, и в ней мог принять участие каждый желающий.

Алексей Беседин, президент автоклуба "Харьков"

На самом деле этот процесс очень серьезный, это был учебно-тренировочный сбор, то есть это было настоящее ралли. Стоял хронометраж, спасатели, пожарники, медицина, ограждения трассы. У нас все стояло, просто у нас награждение не происходило, мы получили только результаты, каждый увидел, за сколько он боролся каждый раз из шести проездов, за сколько он смог проехать и насколько он смог улучшить свой результат

Уже восьмого марта столица украинского автоспорта примет очередное соревнование. На харьковских трассах пройдет первый этап национальной гоночной серии по слалому.