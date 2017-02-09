 

Семья Виктора Чанова опровергла его избиение незадолго до смерти

09 февраля 2017 г. 12:55
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Невестка знаменитого украинского футбольного вратаря Виктора Чанова, умершего в возрасте 57 лет, сообщила, что появившася информация о его избиении не соответствует действительности.

Ирина Чанова на своей странице в Facebook написала:

RIP. На правах невестки, но мы были друг для друга дочка и папа! Виктор Викторович ушел. Точка. Конец предложения! Если есть среди моих друзей журналисты, пожалуйста не верьте слухам, что избили, и не пишите ложную информацию!!! Прошу все СМИ уважать Легенду, Вашу, нашу, целую эпоху, такого больше нет как Виктор Чанов! И пожалейте нас, его семью, нам очень больно и тяжело сейчас. Благодарю. С уважением!

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