Семья Виктора Чанова опровергла его избиение незадолго до смерти

Невестка знаменитого украинского футбольного вратаря Виктора Чанова, умершего в возрасте 57 лет, сообщила, что появившася информация о его избиении не соответствует действительности.
Ирина Чанова на своей странице в Facebook написала:
RIP. На правах невестки, но мы были друг для друга дочка и папа! Виктор Викторович ушел. Точка. Конец предложения! Если есть среди моих друзей журналисты, пожалуйста не верьте слухам, что избили, и не пишите ложную информацию!!! Прошу все СМИ уважать Легенду, Вашу, нашу, целую эпоху, такого больше нет как Виктор Чанов! И пожалейте нас, его семью, нам очень больно и тяжело сейчас. Благодарю. С уважением!