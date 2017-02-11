Сенсационная победа в бою за звание чемпиона мира боксера, дважды побывавшего в нокдауне в 1-м раунде

Чемпион мира по версии WBА в легчайшем весе (до 53,5 кг) американец Роши Уоррен не сумел сохранить это звание проиграв в чемпионском бою претенденту из Казахстана Жанату Жакиянову.

Этот бой состоялся в американском городе Толедо.

По итогам 1-го раунда казалось, что поединок будет очень скоротечным: Жакиянов дважды оказывался в нокдауне и с трудом "выжил" до гонга на перерыв.

Второй раунд также ушёл в зачёт американцу, но уже с 3-го Жакиянов прибрал инициативу к своим рукам, когда потряс чемпиона двумя ударами справа кряду. Роши спланировал на настил ринга, однако рефери посчитал, что Жанат толкнул противника.

В конце концов бой продлился все 12 раундов, по завершении которых, Уоррен вновь упал.

Поединок завершился победой Жакиянова раздельным решением судей. Двое увидели его победу - 115-111 и 116-110, и один отдал победу Уоррену - 115-111.

Таким образом у Казахстана появился второй чемпион мира в профессиональном боксе вслед за Геннадием Головкиным.