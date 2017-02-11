 

Сенсационная победа в бою за звание чемпиона мира боксера, дважды побывавшего в нокдауне в 1-м раунде

11 февраля 2017 г. 18:15
Источник: vringe.com
240 просмотров

Чемпион мира по версии WBА в легчайшем весе (до 53,5 кг) американец Роши Уоррен не сумел сохранить это звание проиграв в чемпионском бою претенденту из Казахстана Жанату Жакиянову.

Этот бой состоялся в американском городе Толедо.

По итогам 1-го раунда казалось, что поединок будет очень скоротечным: Жакиянов дважды оказывался в нокдауне и с трудом "выжил" до гонга на перерыв.

Второй раунд также ушёл в зачёт американцу, но уже с 3-го Жакиянов прибрал инициативу к своим рукам, когда потряс чемпиона двумя ударами справа кряду. Роши спланировал на настил ринга, однако рефери посчитал, что Жанат толкнул противника.

В конце концов бой продлился все 12 раундов, по завершении которых, Уоррен вновь упал.

Поединок завершился победой Жакиянова раздельным решением судей. Двое увидели его победу - 115-111 и 116-110, и один отдал победу Уоррену - 115-111.

Таким образом у Казахстана появился второй чемпион мира в профессиональном боксе вслед за Геннадием Головкиным.

Видео: 

Жанат Жакиянов против Роуши Уоррен. Zhanat Zhakiyanov vs Rau'shee Warren

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.