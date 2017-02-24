"Шахтер" проиграл в Харькове "Сельте" и вылетел из еврокубков

Превый в истории донецкого "Шахтера" еврокубковый матч в Харькове вышел комом. Донецкая команда в ответном матче 1/16 финила Лиги Европы принимала на стадионе "Металлист" "Сельту" из Виго.

Выиграв в первом матче в Испании 1:0, "Шахтер" в Харькове уступил с тем же счетом, пропустив гол в пенальтив компенсированное время.

А в овертайме "Сельта" забила еще раз.

И, таким образом, домашнее поражение "Шахтера" 0:2, а по сумме двух матчей "Сельта" праздновала победу 2-1 и вышла в 1/8 финала Лиги. Для "Шахтера" же еврокубковая кампания сезона 2016/17 годов завершена.