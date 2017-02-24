 

"Шахтер" проиграл в Харькове "Сельте" и вылетел из еврокубков

24 февраля 2017 г. 11:53
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Превый в истории донецкого "Шахтера" еврокубковый матч в Харькове вышел комом. Донецкая команда в ответном матче 1/16 финила Лиги Европы принимала на стадионе "Металлист" "Сельту" из Виго.

Выиграв в первом матче в Испании 1:0, "Шахтер" в Харькове уступил с тем же счетом, пропустив гол в пенальтив компенсированное время.

А в овертайме "Сельта" забила еще раз.

И, таким образом, домашнее поражение "Шахтера" 0:2, а по сумме двух матчей "Сельта" праздновала победу 2-1 и вышла в 1/8 финала Лиги. Для "Шахтера" же еврокубковая кампания сезона 2016/17 годов завершена.

Видео: 

Шахтер - Сельта 0:2 ОБЗОР МАТЧА

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Поліція Харківщини звертає увагу усіх громадян, які мають намір відвідати міжнародний матч 1/16 фіналу Ліги Європи між командами «Шахтар» (Україна) та «Сельта» (Іспанія). У зв’язку із вжиттям додаткових заходів безпеки, відвідувачі будуть допускатися до чаші стадіону тільки після особистого догляду та проходження металевих рамок. Вхід до стадіону буде припинено о 21-45, тому закликаємо приходити на матч заздалегідь, щоб не створювати черги та натовп.                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
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