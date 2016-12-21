 

"Шахтер" расторг контракт с Селезневым

21 декабря 2016 г. 18:07
Источник: "Спортарена"
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Евгений Селезнев больше не является футболистом донецкого "Шахтера".

В "Шахтер" Селезнев вернулся в мае нынешнего года, подписав с донецким клубом на правах свободного агента двухлетнее трудовое соглашение. Однако завоевать место в основном составе горняков, ведомых португальским специалистом Паулу Фонсекой, Селезнев не смог, проведя в нынешнем чемпионате Украины лишь 3 матча и отличившись 1 голом (в ворота "Черноморца").

До своего возвращения в "Шахтер" весной 2016-го Селезнев непродолжительное время в текущем году защищал цвета российской "Кубани", а еще ранее — "Днепра" (с 2009 по 2011 год, и с 2012-го по 2015-й), "Шахтера" (с 2002 по 2009 год и сезон-2011/12), а также на правах аренды из донецкого клуба выступал за киевский "Арсенал" в сезоне-2007/08 гг.

В составе национальной сборной Украины Селезнев провел 52 матча и забил 11 голов.
 

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