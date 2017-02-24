"Шахтер" винит судью в поражении в Харькове от "Сельты"

Впервые в своей истории донецкий "Шахтер" провел еврокубковый матч в Харькове. И, проиграв 0:2 испанской "Сельте", вылетел из розыгрыша Лиги Европы на стадии 1/16 финала.

После победы "Шахетра" 1:0 над "Сельтой" в Испании в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, в ответном поединке счет 0:0, устраивавший донецкую команду, продержался вплоть до 90-й минуты. На которой арбитр назначил пенальти в ворота "Шахтера". При этом "Шахтер" настаивает, что судья выдумал 11-метровый.

Пауло Фонсека, главный тренер "Шахтера":

Не могу не сказать о 90-й минуте, когда нам назначили пенальти просто позорищный. Его там не было. Я это не говорю просто так, я уже видел видео этого момента, и могу сказать, что его там не было.

Тарас Степаненко, футболист "Шахтера":

Если бы судья не поставил пенальти, которого не было. Одно дело, когда был и поставил - никто не спорит. А когда его не было, я считаю, он испортил. Потому что поставить пенальти команде, которая играет дома, и на 92-й минуте - понятно у кого будет преимущество - конечно у команды соперника. Потому что у них эмоциональный подъем, а когда эмоциональный подъем, то и играть легче.

Реализовав 11-метровый, и забив на эмоциональном подъеме еще один гол в овертайме, "Сельта" праздновала победу 2:0 в этом матче, 2:1 - по сумме двух поединков и вышла в 1/8 финала Лиги Европы. А "Шахтер" остался без еврокубов до осени.

Сергей, болельщик:

На самом деле обидно. То, что, в принципе, дошли до 1/16-й. Старались. Играли. Игру реальную показывали. Технику. В Испании показали лучший футбол.

Болельщик "Шахтера":

Мы приехали сюда. Мы надеялись на победу "Шахтера". Но, наверное, сказалось то, что "Сельта" играет в чемпионате Испании и находится на ходу. А чемпионат Украины еще не начался, и "Шахтер" не вошел в свой тонус.

Между тем, чемпионат Украины возобновляется уже в этот уик-энд. И "Шахтер" первый после зимней паузы матч национального первенства проведет в Харькове, ставшем для донецкой команды новым домом.