Случайный гол пяткой

Невообразимый гол забит в матче 28-го тура английского Чемпионшипа между "Брайтоном" и "Ньюкаслом".

Эпизод случился на 81-й минуте матча при счете 1:0 в пользу «Брайтона». После розыгрыша углового один игрок «Ньюкасла» нанес слишком неточный удар, тут же мяч рикошетом от другого футболиста "Нью-касла" откочил в пятку третьему - коим оказался Диаме, а от пятки мяч залетел в верхний угол ворот "Брайтана".

Так "Ньюкасл" умудрился сравнять счет, после чего еще и забил до финального свистка победный гол. В итоге 2:1 в пользу "Ньюкасла".