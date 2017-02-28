Соперник отказался драться

В матче регулярного чемпионата НХЛ один хоккеист очень хотел подраться, а его визави - нет. Впрочем, это не остановило драчуна в исполнении своего желания.

Встречались команды "Флорида" и "Оттава". Хоккеист "Флориды" Шон Торнтон набросился на Диона Фанефа из "Флориды".

Фанеф не стал скидывать перчатки не стал сопротивляться агрессии Торнтона. В результате Торнтон нанес пару ударов и уронил Фанефа, после чего вмешались судьи.

Пассивный Фанеф не получил ни минуты штрафа, в то время, как Торнтону судьи выписали удаление на 10 минут без права замены и еще два двухминутных штрафа.