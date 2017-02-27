 

Спасение вратаря от смерти во время футбольного матча

27 февраля 2017 г. 12:55
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В матче чемпионата Чехии по футболу между пражской командой "Богемианс-1905" и "Словацко" из Угерске-Градиске едва не погиб вратарь "Богемианса" Мартин Берковец.

После столкновения с защитником своей команды Берковец упал без сознания и у него запал язык.

Первую помощь вратарю оказал нападающий команды "Словацко" Франсис Коне из Того. Коне раскрыл Берковцу рот и стал вытягивать запавший язык. Затем прибежали двое футболистов "Богемианса" и перевернули вратря со спины на бок.

Благодаря столь оперативному вмешательству Мартин Берковец был спасен. Вратаря отвезли в больницу, где он пробыл ночь. А на утро через социальные сети поблагодарил Франсиса Коне за спасение.

Видео: 

Hero footballer saves opposing goalkeeper's life by preventing him swallowing his tongue after

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