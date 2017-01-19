Спорный гол за три секунды до завершения овертайма

Интригующей получилась развязка в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встречались "Эдмонтон" и "Флорида".
Основное время матча завершилось вничью - 3:3.
За считанные секунды до завершения овертайма хоккеист "Эдмонтона" Коннор Макдэвид вышел один на один с вратарем "Флориды" Джеймсом Раймером и произвел бросок.
Раймер поймал шайбу в ловушку. Вот только в воротах, или нет - было совершенно непонятно.
Арбитр, отправившись смотреть повтор, решил что гол был, засчитал взятие ворот и, таким, образом, "Эдмонтон" праздновал победу - 4:3.