Спорный гол за три секунды до завершения овертайма

Интригующей получилась развязка в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встречались "Эдмонтон" и "Флорида".

Основное время матча завершилось вничью - 3:3.

За считанные секунды до завершения овертайма хоккеист "Эдмонтона" Коннор Макдэвид вышел один на один с вратарем "Флориды" Джеймсом Раймером и произвел бросок.

Раймер поймал шайбу в ловушку. Вот только в воротах, или нет - было совершенно непонятно.

Арбитр, отправившись смотреть повтор, решил что гол был, засчитал взятие ворот и, таким, образом, "Эдмонтон" праздновал победу - 4:3.

Коннор Макдэйвид

Коннор Макдэйвид

Коннор Макдэйвид