Спортсменка, потерявшая сознание после удушающего приема, признана победительницей

Грубой судейской ошибкой ознаменовался женский поединок по смешанным единоборствам на турнире Invicta FC 21 в Канзас-Сити.

В противостоянии американки Эми Монтенегро из США и норвежки Селин Хаги норвежская спортсменка в концовке поединка провела удушающий прием, в результате которого американка потеряла сознание.

Арбитр не увидел этого момента и не зафиксировал победу Хаги удушающим приемом.

После чего по результатам подсчета по карточкам судей победительницей была признана Монтенегро (29-28), завершившая поединок без сознания.