Судья засчитал гол, которого не было, а затем отменил

Любопытный эпизод произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Далласом" и "Аризоной".

Во втором периоде при счете 2:1 в пользу "Аризоны" хоккеисты "Далласа" были в атаке. Арбитр остановил игру и стал настойчиво жестикулировать, что шайба побывала в воротах "Аризоны".

Счет сменился на 2:2.

Однако затем, пересмотрев видеоповтор, судья понял, что ошибся. Хоккеист "Аризоны" Люк Щенн сумел остановить клюшкой шайбу на линии ворот, не позволив ей пересечь эту самую линию.

Гол был отменен.

Но после этого эпизода хоккеисты "Далласа" закинули еще четыре безответные шайбы и праздновали победу 5:2.