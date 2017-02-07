Сумасшедший гол, принесший победу в финале Кубка Африки

Потрясающий гол нападающего сборной Камеруна Венсана Абубакара в финале Кубка Африки принес его команде победу над сборной Египта и звание чемпионов Африки.

В финальном матче Камерун - Египет к 88-й минуте счет был ничейным 1:1. И, вот, Абубакар на 88-й минуте встречи воспользовался передачей со своей половины поля от полузащитника Себастьена Сиани, принял мяч на грудь, перекинул соперника и неотразимо пробил.

Так Камерун победил - 2:1.

На видео реакция комментатора соответствует качеству забитого гола.