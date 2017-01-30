Светличная обещает, что чемпионат Европы по боксу в Харькове пройдет на высоком уровне

Об этом председатель ХОГА Юлия Светличная заявила в ходе пресс-конференции, посвященной проведению в июне 2017 года на Харьковщине континентального первенства по боксу среди мужчин.

Участниками пресс-конференции также стали Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус и президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Юлия Светличная заверила, что в регионе будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности спортсменов и болельщиков. Как сообщается, для этого задействуют специалистов всех силовых ведомств, представителей ГСЧС и руководителей ХОГА.

«Мы благодарны Европейской конфедерации бокса, Национальному олимпийскому комитету, Кабинету министров и Администрации Президента Украины за то, что имеем возможность принять у себя такое весомое спортивное событие, как чемпионат Европы по боксу», - отметила руководитель области.