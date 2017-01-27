 

Свитолина не смогла выйти в финал Australian Open в миксте

27 января 2017 г. 13:01
Источник: sportarena.com
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Представительница Харькова Элина Свитолина в паре с австралийцем Крисом Гуччионе проиграла в двух сетах матч смешанного разряда Australian Open, уступив дорогу в решающий поединок Абигэйл Спирс из США и колумбийцу Хуану-Себастьяну Кабалю.

Путь Свитолиной и Гуччионе к полуфиналу получился одновременно сложным и простым. Украинско-австралийский дуэт мог проиграть уже в первом раунде, но в трехсетовом триллере Элина с Крисом смогли сломить сопротивление Анны-Лены Грёнефельд и Роберта Фараха. Зато на следующие два матча им даже выходить не пришлось — в полуфинал Свитолина с напарником попали фактически на двух отказах соперников, избежав в том числе встречи с лидерами посева Майком Брайаном и Бетани Маттек-Сандс.

В битве за выход в финал борьба на корте была лишь в первом сете, в котором Свитолина с Гуччионе капитулировали только на тай-брейке, выиграв на нем всего один мяч. До этого у дуэта был даже сет-поинт на подаче соперников, реализовать который не удалось. А вот во второй партии преимущество американки с колумбийцем было более чем очевидным. 6:2

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