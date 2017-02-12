Свитолина оформила досрочную победу Украины над Австралией

Минимальные три поединка понадобились женской сборной Украины для того, чтобы одержать в Харькове победу над сборной Австралии в матче 2-й группы Fed Cup.

После первого дня этого матча счет был 2-0 в пользу Украины.

Во второй день, в воскресенье, первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, представляющая Харьков, победила лидера сборной Австралии Дарью Гаврилову - 6:3, 6:2 и сделала счет в матче 3-0.

Есть досрочная победа!

После чего еще был сыгран парный матч, в котором украниский дуэт Савчук/Н.Киченок уступил австралийкам Барти/Дельаква - 2:6, 6:2, 8:10.

Таким образом итоговый счет матча - 3-1 в пользу сборной Украины.

Дальше сборную Украины ожидает плей-офф за выход в 1-ю мировую группу, то есть в число 8-ми сильнейших сборных