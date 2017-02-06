Теннисист дисквалифицирован за попадание мячом в глаз судье

В матче 1/8 Кубка Дэвиса Канада - Великобритания произошел вопиющий эпизод в поединке между канадцем Денисом Шаповаловым и британцем Кейлом Эдмундом.

Это был решающий пятый поединок. После четырех счет был ничейный - 2-2.

В противостоянии Шаповалова с Эдмундом Эдмунд выиграл первые два сета - 6:3, 6:4. В третьем при счете 1:1 Шаповалов проиграл гейм на своей подаче и, расстроившись, сильно ударил ракеткой по мячу. Как оказалось, не только сильно, но еще и слишком метко - мяч угодил в глаз судье на вышке французу Арно Габе.

У Габы тут же стала расти под глазом гематома. При этом Габа исполнил свои судейские обязанности до конца. Он прекратил поединок, присудив Шаповалову техническое поражение.

Таким образом, Канада проиграла матч Великобритании - 2-3.