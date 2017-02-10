 

Тимощук официально заявил о завершении своей карьері футболиста

10 февраля 2017 г. 17:26
Источник: "Трибуна"
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Рекордсмен по количеству матчей, проведенных за сборную Украины по футболу 37-летний Анатолий Тимощук больше не выйдет на поле в официальных матчах.

Тимощук рассказал следующее:

Никаких клубов уже не ищу. Спокойно завершил свои футбольные выступления и решил взять время на отпуск, переосмысление нового статуса. В ближайшее время дам себе все ответы на вопросы. Сейчас больше предложений о тренерской работе. Были какие-то клубы, но я уверен, что уже прекращаю свои выступления на поле. Теперь буду помогать молодым футболистам добиваться успеха

В Украине Тимощук выступал за «Волынь» и «Шахтер». Также он играл за российский «Зенит», немецкую «Баварию» и казахстанский «Кайрат».

В составе сборной Украины Тимощук провел 144 матча и забил 4 гола.

 

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