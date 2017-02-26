Уайлдер победил нокаутом и заявил, что его бой с Кличко не вызовет интереса

Чемпион мира по версии WBC американец Дионтей Уайлдер в пятый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, одержав победу техническим нокаутом в пятом раунде над другим американцем Джеральдом Вашингтоном, ни разу до сих пор не проигрывавшем.

Сначала Уайлдер отправил Вашингтона в тяжелый нокдаун, а затем бросился добивать размашистыми ударами. Рефери тут же остановил бой, присудив Уайлдеру победу техническим нокаутом и сохранив здоровье Вашингтону.

У Уайлдера это 38-я победа в 38-ми боях, проведенных на профессиональном ринге и при этом 37-я нокаутом.

Он заявил, что хотел бы провести объединительный бой за чемпионские пояса с британцем Энтони Джошуа, а не с Владимиром Кличко, поскльку Кличко - незрелищный боксер и драться с нем неинтересно.

Пока же Уайлеру стоит подождать, чем завершится поединок Джошуа против Кличко.