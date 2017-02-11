 

Украинец Ceлезнев принес победу "Карабюкспору" над "Бешикташем"

11 февраля 2017 г. 16:16
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Украинский форвард Евгений Селезнев провел великолепный матч за свою команду "Карабюкспор" в матче 20-го тура чемпионата Турции  против "Бешикташа".

После безголевого первого тайма в дебюте второго Селезнев начал атаку, которую завершил голом его партнер по команде Зец.

А на 73-й минуте матча забил и сам Селезнев, доведя преимущество своей команды до двух мячей (гол Селезнева на видео в обзоре матча на 2.25).

"Бешикташ" усилиями Абубакара один мяч сквитал.

Но в итоге победа "Карабюкспора" 2:1. И при этом Селезнев стал главным героем матча.

Видео: 

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 2-1 maçının Geniş özeti

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