Украинец Ceлезнев принес победу "Карабюкспору" над "Бешикташем"

Украинский форвард Евгений Селезнев провел великолепный матч за свою команду "Карабюкспор" в матче 20-го тура чемпионата Турции против "Бешикташа".

После безголевого первого тайма в дебюте второго Селезнев начал атаку, которую завершил голом его партнер по команде Зец.

А на 73-й минуте матча забил и сам Селезнев, доведя преимущество своей команды до двух мячей (гол Селезнева на видео в обзоре матча на 2.25).

"Бешикташ" усилиями Абубакара один мяч сквитал.

Но в итоге победа "Карабюкспора" 2:1. И при этом Селезнев стал главным героем матча.