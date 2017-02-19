 

Украинская битлонистка Юлия Джима не смогла зацепиться за медаль в гонке с масс-стартом на чемпионате мира

19 февраля 2017 г. 13:16
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Женскую программу на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене закрыла женская гонка с масс-стартом на 12,5 км.

В ней выступали две украинские биатлонистки Юлия Джима и Анастасия Меркушина.

Джима допустила за всю гонку лишь один промах при стрельбе и после заключительной, четвертой стрельбы, была на третьем месте.

Однако удержать его не смогла, финишировав в итоге 6-й. У Меркушиной, которая также промазала один раз, 14-е место.

А победу праздновала Лаура Далмайер, которая триумфально выступлиа на этом чемпионате мира, завоевав в шести проведенных гонках 5 золотых и одну серебряную медаль.

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