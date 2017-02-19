Украинские биатлонисты оказались среди аутсайдеров заключительной гонки чемпионата мира-2017

Чемпионат мира-2017 по биатлону в австрийском Хохфильцене завершился мужской гонкой с масс-стартом на 15 км. К участию в ней среди 30-ти стреляющих лыжников были допущены двое украинцем - Дмитрий Пидручный и Сергей Семенов.

Оба допустили по четыре промаха и заняли в итоге соответственно 25-е и 27-е места. А победу праздновал Симон Шемпп из Германии.

Вообще же биатлонисты сборной Германии завоевали на этом чемпионате мира 7 золотых медалей из 11-ти, которые разыгрывались. По одному "золоту" у Франции Чехии, США и России.

Всего же медали завоевали 10 стран, в том числе Украина. У Украины одно "серебро" в женской эстафете.