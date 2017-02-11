 

Украинские биатлонисты провалили спринтерскую гонку на чемпионате мира

11 февраля 2017 г. 17:52
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В австрийском Хохфильцене проходит чемпионат мира по биатлону. Сегодня состоялася мужская спринтерская гонка на 10 км, которая оказалась для украинских стреляющих лыжников сплошным разочарованием.

Основные украинские надежды били связаны с Сергеем Семеновоым. Он отстрелял "на ноль" на первом огневом рубеже из положения лежа. А вот вторую стрельбу из положения стоя завалил, допустив три промаха. А, соответтсвенно, это три штрафных 250-метровых круга.

В итоговом протоколе Семенов лишь 41-й, что не оставляет никаких шансов на гонку преследования. Лучше из украинских биатлонистов выступил лишь Дмитрий Пидручный. Он занял 28-е место. Еще двое украинских биатлонистов, принимавших участие в гонке - Александр Жирный и Владимир Семаков на 58-м и 73-м местах соответственно.

А победу праздновал Бенедикт Долль из Германии, опередивший на 0,7 секунды норвежца Йоханнеса Бё. И Долль и Бё отстреляли на "ноль". Замкнул призовую тройку лидер мирового сезона француз Мартен Фуркад, допустивший два промаха.

 

 

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