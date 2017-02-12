Украинские биатлонисты вдалеке от призовых мест в гонке преследования

Мужская гонка преследования на 12,5 км на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене не принесла лавров украинским биатлонистам.

Впрочем, после нудачной спринтерской гонки расчитывать на призовые места и не приходилось. Впрочем, не получилось даже оказаться в первой десятке.

Так, лучший из украинцев Дмитрий Пидручный разве что сумел стартовое 28-е место трансформировать в 14-е место на финише. Значительный прогресс продемонстрировал другой украинский биатлонист Сергей Семенов, поднявшийся с 41-й стартовой позиции на 15-е место в итоговом протоколе гонки приследования. И, наконец, еще один украинец Александр Жирный, стартовав 58-м, финишировал 45-м.

Первое "золото" на этом чемпионате мира взял лидер мирового биатлона француз Мартен Фуркад. За ним в призовой тройке финишировали двое норвежцев - Йоханнес Бё и легендарный 43-летний Уле-Эйнар Бьорндален.