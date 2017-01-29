 

Украинские биатлонисты, завоевав "бронзу" на чемпионате Европы по биатлону, отказались слушать российский гимн

29 января 2017 г. 19:15
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На чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй.состоялась смешанная эстафета, победу в которой праздновали россияне, "серебро" завоевали норвежцы, "бронзу" - украинцы.

Во время церемонии награждения, когда зазвучал российский гимн в честь победителей, украинские биатлонисты покинули свою третью ступень пьедестала, не став слушать гимн страны оккупанта.

После чего не дослушали гимн также и сами россияне и норвежцы, а российский комментатор, ведший прямую трансляцию, стал сокрушаться, что российские биатлонисты не достояли до конца гимна, став обращать внимание на то, что происходит рядом.

Видео: 

Биатлон Украина не стала слушать гимн агрессора

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