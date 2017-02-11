Украинские теннисистки побеждают в Харькове. Свитолина принесла второе очко украинской сборной в матче Fed Cup Украина - Австралия

Первая ракетка украинского тенниса и 13-я ракетка мира Элина Свитолина, представляющая Харьков, не без проблем, но все же одолела в родных стенах 156-ю ракетку мира австралийку Эшли Барти.

Уступив первый сет 4:6, Свитолина дала сопернце мастер-класс в двух последующих - выиграв их 6:1 и 6:2.

Ранее украинка Леся Цуренко победила австралийку Дарью Гаврилову - 6:2, 6:3.

Таким образом, после первого дня матча Второй мировой группы Кубка Федерации Украина - Австралия, проходящего в Харькове, Украина ведет в счете 2-0.

Для общей победы в матче украинским теннисисткам достаточно выиграть один из трех поединков воскресного дня.