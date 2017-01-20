Украинский биатлонист завоевал "бронзу" на этапе Кубка мира, финишировав в падении

На этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце сегодня состоялась индивидуальная гонка на 20 км у мужчин. В ней место на пьедестале завоевал украинский стреляющий лыжник Сергей Семенов.

Семенов, стартовавший под 16-м номером, чисто отстрелял на первых трех огневых рубежах, а на заключительном, четвертом, допустил один промах.

Накатив на финиш, Семенов потерял равновесие и упал. Благо, в падении и корпус украинского биатлониста и лыжи пересекли финишную черту.

В итоге Семенов стал третьим, уступив лишь россиянину Антону Шипулину, ставшему победителем гонки и французу Мартену Фуркаду, занявшему второе место.