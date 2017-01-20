 

Украинский биатлонист завоевал "бронзу" на этапе Кубка мира, финишировав в падении

20 января 2017 г. 17:49
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На этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце сегодня состоялась индивидуальная гонка на 20 км у мужчин. В ней место на пьедестале завоевал украинский стреляющий лыжник Сергей Семенов.

Семенов, стартовавший под 16-м номером, чисто отстрелял на первых трех огневых рубежах, а на заключительном, четвертом, допустил один промах.

Накатив на финиш, Семенов потерял равновесие и упал. Благо, в падении и корпус украинского биатлониста и лыжи пересекли финишную черту.

В итоге Семенов стал третьим, уступив лишь россиянину Антону Шипулину, ставшему победителем гонки и французу Мартену Фуркаду, занявшему второе место.

Видео: 

Биатлон 2016-2017. КМ. Мужчины. Индивидуальная гонка. Прямая трансляция(live). 20.01.2017

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