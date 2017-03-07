 

Украинский футболист получил полтора года дисквалификации за допинг

07 марта 2017 г. 17:17
Источник: Footboom.com
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В январе текущего года защитник «Александрии» Станислав Микицей был пойман на допинге. И, вот, последовало наказание.

27-летний футболист получил дисквалификацию на 1,5 года. Изначально Микицею светил срок дисквалификации до четырех лет. В письме УЕФА были прописаны два безальтернативных варианта развития событий: если Микицей признает вину, то его ждет два года дисквалификации, если не признает – то ему грозит четырехлетняя дисквалификация.

Удалось доказать, что препарат от повышенного давления игроку прописал врач, и срок дисквалификации оказался менее двух лет.

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