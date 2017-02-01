Украинский футболист Роман Зозуля сменил один испанский клуб на другой

Украинский нападающий «Бетиса» из Севильи Роман Зозуля вторую половину сезона проведет в мадридском «Райо Вальекано» на правах аренды.

В текущем сезоне Примеры 27-летний форвард принял участие всего в 6 матчах за «Бетис» и результативными действиями не отметился.

При этоим ультрас «Райо Вальекано» выступали против того, чтобы Зозуля играл за их команду, выступив со следующим заявлением: «Мы не хотим видеть в команде таких игроков, как Зозуля. Из-за его нацистских взглядов ему нельзя позволять надевать красно-белую форму. Нельзя позволить ему пачкать ее. Мы не будем рады его приходу».

Зозуля известен тем, что активно помогает украинской армии.

К ультрас "Райо Валекано" Зозуля уже обратился с таким письмом: