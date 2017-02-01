Украинский футболист Роман Зозуля сменил один испанский клуб на другой

Украинский нападающий «Бетиса» из Севильи Роман Зозуля вторую половину сезона проведет в мадридском «Райо Вальекано» на правах аренды.
В текущем сезоне Примеры 27-летний форвард принял участие всего в 6 матчах за «Бетис» и результативными действиями не отметился.
При этоим ультрас «Райо Вальекано» выступали против того, чтобы Зозуля играл за их команду, выступив со следующим заявлением: «Мы не хотим видеть в команде таких игроков, как Зозуля. Из-за его нацистских взглядов ему нельзя позволять надевать красно-белую форму. Нельзя позволить ему пачкать ее. Мы не будем рады его приходу».
Зозуля известен тем, что активно помогает украинской армии.
К ультрас "Райо Валекано" Зозуля уже обратился с таким письмом:
После закрытия сделки с „Бетисом“, завтра я прибуду на „Вальекас“, с надеждой помочь команде вернуть утраченные позиции. Уверен, что с моей помощью и работой всей команды, мы сможем оправдать ожидания болельщиков. К сожалению, мой приезд в Испанию сопровождался недоразумением из-за журналиста, который мало знает о реальности моей страны и моей карьеры. Я прибыл в аэропорт Севильи в футболке, на которой были изображены герб моей страны и стихи поэта Тараса Шевченко, которого изучали во всех школах Советского Союза. Этот журналист написал, что на мне была футболка с эмблемой военизированной группировки, которая отличается от герба Украины, поскольку там изображен меч. „Бетис“ попросил убрать эту заметку, что и было сделало после того, как журналист признал свою ошибку и извинился. Как я уже говорил, во время презентации в „Бетисе“, я не связан и не поддерживаю неонацистские полувоенные группировки или еще какие-либо. Я выполнял важную задачу в Украине, сотрудничая с армией, которая защищает свою страну, а также помогал детям и наиболее обездоленным. Сейчас в Украине тяжелые времена. Я знаю, что эту работу я делал в полном согласии с социальными ценностями, которые пропагандирует „Райо Вальекано“. Я горд, что присоединился к такому великому клубу.