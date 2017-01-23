Украинский велогонщик умер в возрасте 31 год

Ушел из жизни известный украинский велогонщик Дмитрий Грабовский. Причиной смерти 31-летнего спортсмена из Симферополя стал сердечный приступ.

Своих самых крупных успехов Грабовский добился в юниорском возрасте. В 2005 году велогонщик завоевал две награды на чемпионате мира по велоспорту (обе в категории до 23 лет): серебро в разделке и золото в групповой гонке.

С 2006 по 2007 годы Дмитрий выступал за команду Мирового тура QuickStep.

На карьеру спортсмена повлияло ДТП, в котором он повредил спину.

Последнее время Грабовский жил и тренировался в Израиле.