 

Украинский велогонщик умер в возрасте 31 год

23 января 2017 г. 16:40
Источник: xsport.ua
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Ушел из жизни известный украинский велогонщик Дмитрий Грабовский. Причиной смерти 31-летнего спортсмена из Симферополя стал сердечный приступ.

Своих самых крупных успехов Грабовский добился в юниорском возрасте. В 2005 году велогонщик завоевал две награды на чемпионате мира по велоспорту (обе в категории до 23 лет): серебро в разделке и золото в групповой гонке.

С 2006 по 2007 годы Дмитрий выступал за команду Мирового тура QuickStep.

На карьеру спортсмена повлияло ДТП, в котором он повредил спину.

Последнее время Грабовский жил и тренировался в Израиле.

 

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