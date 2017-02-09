 

Умер знаменитый футбольный вратарь киевского "Динамо" и сборной СССР Виктор Чанов

09 февраля 2017 г. 0:03
Источник: "Гордон"
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В возрасте 57 лет остановилось сердце заслуженного мастера спорта, украинского футбольного вратаря Виктора Чанова.

Смерть наступила вечером 8 февраля около 19:50 .

Чанов родился в 1959 году в Донецке. На профессиональном уровне начал играть в 19-летнем возрасте. Три года – с 1978-го по 1981-й – он провел в донецком "Шахтере", затем перешел в киевское "Динамо". В столичной команде Чанов выступал девять лет – до 1990 года. За сборную СССР в период с 1982-го по 1990 год Виктор Чанов сыграл 21 матч, в которых пропустил восемь голов.

Чанов – трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР. Кроме того, с "Динамо" в 1986 году он стал победителем Кубка обладателей кубков (предшественник Кубка УЕФА и Лиги Европы).

С 1995 года начал тренерскую карьеру, в частности, работал тренером в "ЦСКА-Борисфен" и киевском "Динамо".

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