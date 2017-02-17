 

Умышленный удар клюшкой в лицо. Штраф 158 тысяч долларов и длительная дисквалификация

17 февраля 2017 г. 10:05

Дисциплинарный комитет НХЛ вынес наказание "грязному" игроку.

Шведский нападающий "Детройта" Густав Нюквист "отличился" в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Минессоты" умышленным ударом соперника клюшкой в лицо. Нюквисту не понравилось, что защитник "Минессоты" Джаред Сперджен толкнул его в спину. Причем настолько не понравилось, что Нюквист пошел на откровенно грязный прием и ударил соперника клюшкой.

Нюквист, тут же получив тумаков от хоккеистов "Минессоты", теперь еще и наказан Национальной Хоккейной Лиги. Вердикт таков - 158 тысяч долларов штрафа и 6 матчей дисквалификации.

 

Видео: 

Nyquist retaliates with a vicious high stick on Spurgeon

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