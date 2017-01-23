 

Ушел из жизни легендарный хоккеист киевского "Сокола"

23 января 2017 г. 17:04
Источник: sokol.kiev.ua
1 просмотр

На 64-м году жизни перестало биться сердце прославленного хоккеиста киевского "Сокола" Анатолия Демина. Умер Демин на даче под Киевом.

Демин родился 15 января 1954 года в Балашихе (Московская область). Выступал за клубы: "Нефтяник" (Ухта), "Сокол" (Киев), "Спартак" (Москва), "Фельдкирх" (Австрия).

В "Сокол" перешел в 1976 году, был капитаном команды (1978-82). Вместе с командой вышел в Высшую лигу СССР. Бронзовый призер чемпионата СССР-1985 в составе киевского "Сокола". Серебряный призер чемпионата Австрии-1986.

За киевский "Сокол" в Высшей лиге провел 303 матча, забросил 96 шайб и сделал 43 результативные передачи.

Работал тренером в "Соколе" и ХК "Донбасс", молодежной сборной Украины. Тренировал детей в СДЮСШОР "Сокол".

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.