 

Установлен рекорд длительности по розыгрышу одного очка в настольном теннисе

27 февраля 2017 г. 15:26
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На международном турнире по настольному теннису Qatar Open разыграна самая доинная подача в этом виде спорта.

Голландка Ли Цзи и японка Хитои Сато разыгрывали одно очко 10 минут 13 секунд, совершив при этом 766 ударов по мячику для пинг-понга.

При этом победителя сверхмарафонской подачи так и не было выявлено. Судья прервал розыгрыш из-за того, что в игровую зону упал еще один мяч.

Ниже - этот эпический 10-минутный розыгрыш в ускоренном темпе - за 40 секунд.

Остается добавить, что оставшаяся часть матча прошла при контроле времени. То есть после определенного числа ударов по мячу очко засчитывалось одной из сторон.

Видео: 

Longest Table Tennis Rally Ever!

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