Установлен рекорд длительности по розыгрышу одного очка в настольном теннисе

На международном турнире по настольному теннису Qatar Open разыграна самая доинная подача в этом виде спорта.

Голландка Ли Цзи и японка Хитои Сато разыгрывали одно очко 10 минут 13 секунд, совершив при этом 766 ударов по мячику для пинг-понга.

При этом победителя сверхмарафонской подачи так и не было выявлено. Судья прервал розыгрыш из-за того, что в игровую зону упал еще один мяч.

Ниже - этот эпический 10-минутный розыгрыш в ускоренном темпе - за 40 секунд.

Остается добавить, что оставшаяся часть матча прошла при контроле времени. То есть после определенного числа ударов по мячу очко засчитывалось одной из сторон.