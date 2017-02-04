 

В матче чемпионата НХЛ двое россиян едва не подрались друг с другом

04 февраля 2017 г. 17:32
Источник: Lenta.ru
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Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вступил в конфликт с соотечественником из «Торонто Мэйпл Лифс» Никитой Сошниковым во время матча этих команд в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В концовке третьего периода Сошников провел силовой прием против Тарасенко, после чего Тарасенко подъехал к Солошенко и толкнул его. Затем игроки вступили в словесную перепалку, обменялись толчками и в результате получили от арбитров по две минуты дисциплинарного штрафа.

Видео: 

Nikita Soshnikov Takes A Heavy Hit From Vladimir Tarasenko - Leafs vs Blues (02/02/17)

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