В матче чемпионата НХЛ двое россиян едва не подрались друг с другом

Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко вступил в конфликт с соотечественником из «Торонто Мэйпл Лифс» Никитой Сошниковым во время матча этих команд в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В концовке третьего периода Сошников провел силовой прием против Тарасенко, после чего Тарасенко подъехал к Солошенко и толкнул его. Затем игроки вступили в словесную перепалку, обменялись толчками и в результате получили от арбитров по две минуты дисциплинарного штрафа.