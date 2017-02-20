 

В "Матче звезд НБА-2017" установлен рекорд результативности

20 февраля 2017 г. 16:41
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В Новом Орлеане сыгран "Матче звезд НБА-2017". В нем команды Запада и Востока набрали на двоих 374 очка, что стало рекордом результативности за всю историю таких поединков.

Запад одержал победу со счетом 192:182.

Самым ценным игроком встречи признан форвард "Нью-Орлеана" и сборной Запада Энтони Дэвис, набравший 52 очка. Это также рекорд результативности для Матчей звезд. Предыдущий рекорд (42 очка) был установлен в далеком 1962 году Уилтом Чемберленом.

Ниже - Топ-10 лучших фрагментов этого сверхзрелищного баскетбольного матча.

Видео: 

Top 10 NBA Plays of the Night: 02.19.17

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