В России партнеры по команде убили 14-летнего хоккеиста

14-летний хоккеист подольского "Витязя" Илья Солнышкин скончался в результате драки во время тренировки своей команды.

«Судя по всему, он подрался с парнем. Все начали их разнимать. Парень, который оттаскивал Илью, два раза ударил его под дых, чтобы успокоить. Началось внутреннее кровотечение, Илья начал задыхаться, у него изо рта пошла кровь», – рассказал знакомый погибшего мальчика.

Федерация хоккея России отстранила двух тренеров "Витязя" Дмитрия Дубровского и Вячеслава Курочкина от работы до выяснения обстоятельств дела.