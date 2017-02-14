 

В России партнеры по команде убили 14-летнего хоккеиста

14 февраля 2017 г. 15:15
Источник: "Евроспорт"
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14-летний хоккеист подольского "Витязя" Илья Солнышкин скончался в результате драки во время тренировки своей команды.

«Судя по всему, он подрался с парнем. Все начали их разнимать. Парень, который оттаскивал Илью, два раза ударил его под дых, чтобы успокоить. Началось внутреннее кровотечение, Илья начал задыхаться, у него изо рта пошла кровь», – рассказал знакомый погибшего мальчика.

Федерация хоккея России отстранила двух тренеров "Витязя" Дмитрия Дубровского и Вячеслава Курочкина от работы до выяснения обстоятельств дела.

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