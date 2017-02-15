В ТОП-10, но без медалей. Итоги выступлений украинских биатлонисток в индивидуальной гонке на чемпионате мира

В среду на чемпоинате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене состоялась женская индивидуальная гонка на 15 километров, в которой за каждую неразбитую мишень начислялась одна штрафная минута.

Лучшей из украинских биатлонисток оказалась Юлия Джима. С двумя штрафным минутами она заняла 9-е место. Сразу за ней в итоговом протоколе - на 10-й позиции, расположилась другая украинская биатлонистка Елена Пидгрушная. Остальные украинские стреляющие лыжницы подальше - Ирина Варвинец на 20-й позиции, Анастасия Меркушина - на 33-й.

Победу же праздновала лидерм мирового сезона в общем зачете Лаура Далмайер из Германии. Она почти на 25 секунд опередила ближайшую преследовательницу - чешку Габриэлу Коукалову. При этом и Далмайер и Коукалова промазали по одному разу.