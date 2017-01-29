 

Варгас и Берчельт устроили жесточайшую рубку в ринге

29 января 2017 г. 20:02
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Рефери остановил бой, опасаясь за здоровье чемпиона мира

В американском городе Индио главным событием боксерского вечера стал бой двух мексиканцев во втором полулегком весе - чемпиона мира по версии WBC Франсиско Варгаса и «временного» чемпиона по версии WBO Мигеля Берчельта.

Боксеры действовали в ринге в постоянном обмене тяжелыми ударами.

В результате лица обоих спортсменов покрылись гематомами.

Рефери остановил бой в 11-м раунде, опасаясь за здоровье Варгаса.

Такоим образом, Берчельту присуждена победа техническим нокаутом, и он стал новым чемпионом мира по версии WBC.

Видео: 

Francisco Vargas vs. Miguel Berchelt: BAD Highlights (HBO Boxing)

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