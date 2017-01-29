Варгас и Берчельт устроили жесточайшую рубку в ринге

Рефери остановил бой, опасаясь за здоровье чемпиона мира

В американском городе Индио главным событием боксерского вечера стал бой двух мексиканцев во втором полулегком весе - чемпиона мира по версии WBC Франсиско Варгаса и «временного» чемпиона по версии WBO Мигеля Берчельта.

Боксеры действовали в ринге в постоянном обмене тяжелыми ударами.

В результате лица обоих спортсменов покрылись гематомами.

Рефери остановил бой в 11-м раунде, опасаясь за здоровье Варгаса.

Такоим образом, Берчельту присуждена победа техническим нокаутом, и он стал новым чемпионом мира по версии WBC.