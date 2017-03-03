Ведущий футболист мадридского "Атлетико" потерял сознание после столкновения с соперником

Нападающий мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес получил черепно-мозговую травму головы в матче чемпионата Испании против "Депортиво" из Ла-Коруньи.
Фернандо Торрес рухнул на газон в бессознательном состоянии после того, как получил удар в затылок в борьбе с Алексом Бергантиньосом.
Нападающий потерял сознание в воздухе и сильно ударился лицом об газон. Несколько игроков сразу подбежали к Торресу, чтобы не дать тому проглотить язык, после чего на газоне появились врачи.
В итоге испанского нападающего унесли с поля на носилках.
Футболист провел ночь в больнице, а утром сообщил через социальные сети, что чувствует себя относительно хорошо и надеется скоро вернуться на поле.