 

Ведущий футболист мадридского "Атлетико" потерял сознание после столкновения с соперником

03 марта 2017 г. 13:16
Источник: football.ua
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Нападающий мадридского "Атлетико" Фернандо Торрес получил черепно-мозговую травму головы в матче чемпионата Испании против "Депортиво" из Ла-Коруньи.

Фернандо Торрес рухнул на газон в бессознательном состоянии после того, как получил удар в затылок в борьбе с Алексом Бергантиньосом.

Нападающий потерял сознание в воздухе и сильно ударился лицом об газон. Несколько игроков сразу подбежали к Торресу, чтобы не дать тому проглотить язык, после чего на газоне появились врачи.

В итоге испанского нападающего унесли с поля на носилках.

Футболист провел ночь в больнице, а утром сообщил через социальные сети, что чувствует себя относительно хорошо и надеется скоро вернуться на поле.

Видео: 

Fernando Torres Horrible Head Injury - Deportivo La Coruna vs Atletico Madrid 1-1 - La Liga 2017 HD

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